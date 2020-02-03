В Киеве температура в январе была выше климатической нормы на 6 °С

В Киеве температура в январе была выше климатической нормы на 6 °С

03.02.2020, 12:54, Новости дня

Среднемесячная температура января 2020 года в Киеве составила +0,8°С, что на 6,4°С выше климатической нормы, поэтому январь больше напоминал осень. Об этом 3 февраля заявили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Нынешний январь занял вторую позицию после января 2007 года среди самых теплых с 1881 года.

«Холодное всего было 7 января, когда минимальная температура опустилась под утро до -5,3 °С, а теплее всего – 11 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +7,1 °С. Но метеорологическая зима в столицу так и не пришла, хотя две трети календарной уже прошло», – рассказали в обсерватории.

Осадков в Киеве за месяц выпало 21 мм, что составило лишь 44% климатической нормы.

«В виду того, что в этом году заканчивается очередной климатический период, который начался в январе 1991 года, в обсерватории подсчитали новые климатические нормы. Итак, новая климатическая норма в Киеве температуры воздуха для января составляет -3,2 ° С, и выше предыдущего значения на 2,4 °С. Относительно осадков, то новая их норма составляет 37 мм, и меньше от предыдущего значения на 11 мм», – говорится в сообщении.

У Укргидрометцентре прогнозировали, что 3 февраля температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться на уровне +3…+8 °С. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Среднемесячная температура января 2020 года в Киеве составила +0,8°С, что на 6,4°С выше климатической нормы, поэтому январь больше напоминал осень. Об этом 3 февраля заявили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Нынешний январь занял вторую позицию после января 2007 года среди самых теплых с 1881 года. «Холодное всего было 7 января, когда минимальная температура […]

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