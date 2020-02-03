Российские власти будут депортировать иностранцев с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в понедельник, что Россия будет депортировать иностранных граждан, у которых был выявлен коронавирус из Китая. Об этом, как передают информационные агентства, глава российского правительства сказал на совещании с членами кабинета.

По словам Михаила Мишустина, подписанный им недавно национальный план по предупреждению «завоза и распространения» этой инфекции на территории России «позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе – это изоляция и карантин».

Вирус из Китая, как сообщил премьер-министр России, был добавлен в российский перечень особо опасных заболеваний. Мишустин объявил о том, что в стране работает «оперативный штаб» для предотвращения распространения коронавируса, и ситуация «находится под контролем».

Ранее Россия ограничила въезд граждан Китая на свою территорию и ввела временный запрет на выдачу им групповых туристических и рабочих виз. В понедельник стало известно, что в граничащем с российской Амурской областью китайском уезде Суньу городского округа Хэйхэ выявлен случай заболевания пневмонией в результате коронавирусной инфекции.

Также Михаил Мишустин заявил о переносе сроков проведения инвестиционного форума в Сочи, ответив на инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой, предложившей отменить форум «с учетом ситуации и информации, которая поступает из Китая». Проведение форума было запланировано на 12-14 февраля, новые даты мероприятия пока не определены.

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Последнее: Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в понедельник, что Россия будет депортировать иностранных граждан, у которых был выявлен коронавирус из Китая. Об этом, как передают информационные агентства, глава российского правительства сказал на совещании с членами кабинета. По словам Михаила Мишустина, подписанный им недавно национальный план по предупреждению «завоза и распространения» этой инфекции на территории России «позволит […]