Известно, как зерна ячменя перекрашиваются в черный цвет

Международная команда ученых провела исследование, направленное на изучение процесса возникновения темного пигмента в процессе роста зерна у ячменя. Оказалось, за этот процесс ответственный органеллы, участвующие в фотосинтезе.
Не секрет, что внешний вид организма нередко играет крайне важную роль в его жизнедеятельности. Животные с помощью специфического окраса могут легко маскировать в природе, а растения – привлекать насекомых-опылителей. За цвет, насколько известно, отвечают пигменты. У растений эти специальные вещества придают прочности оболочкам, защищая от механических повреждений. Сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН провели исследование, в ходе которого выяснили, как зерна ячменя перекрашиваются в черный цвет.
Выяснилось, что дело в меланине, который также участвует в процессе фотосинтеза. Тем не менее, пока точный механизм синтеза меланина у растений не изучен.
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