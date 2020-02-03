Представлен новый способ защиты зубов от кариеса

Команда китайских специалистов сообщила, что им удалось разработать защитное покрытие для зубов. Его использование предотвращает образование кариеса.

На протяжении длительного периода времени эксперты из китайского медицинского университета провинции Аньхой работали над решением проблемы образования кариеса. На сегодняшний день универсальный способ лечения кариеса ими так и не был найден, однако они смогли разработать средство, применение которого позволит предотвратить его образование. В рамках эксперимента ученые изменили антимикробный пептид Н5, содержащийся в человеческой слюне. Таким образом, был создан уникальный лак, который и образует на зубах своего рода защитную пленку.

Испытания созданного лака показали, что бактерии, провоцирующие образование кариеса, не способны справиться с защитной пленкой. Именно поэтому представленное средство считается отличным способом защиты зубов от кариеса.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в понедельник, что Россия будет депортировать иностранных граждан, у которых был выявлен коронавирус из Китая. Об этом, как передают информационные агентства, глава российского правительства сказал на совещании с членами кабинета. По словам Михаила Мишустина, подписанный им недавно национальный план по предупреждению «завоза и распространения» этой инфекции на территории России «позволит […]