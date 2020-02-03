Ветеранам ВОВ решили выдать бесплатные мобильные телефоны

Каждый ветеран или инвалид Великой Отечественной войны, проживающий в России, получит бесплатный мобильный телефон для связи с профильными службами и волонтерами, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Мы намерены обеспечить каждого фронтовика и инвалида Великой Отечественной войны, живущего в России, бесплатным сотовым телефоном, в который будут записаны все необходимые и полезные номера, телефоны волонтеров. <…> На конец минувшего года в стране насчитывалось порядка 60 тысяч фронтовиков. Очень важно, чтобы у пожилого человека в критическую минуту не было необходимости ничего искать, и имея на руках телефон, он сможет нажать на тревожную кнопку. Это важно, потому что не вся территория нашей страны охвачена интернет-покрытием, а сотовая связь работает практически по всей стране», – передает ТАСС слова Хинштейна.

Он добавил, что рассматривается вопрос о предоставлении бесплатного эфирного времени для пользователей таких аппаратов.

Еще одним направлением совместной работы партии «Единая Россия» и волонтеров станет инициатива о персональном уходе за каждым фронтовиком.

«Наша задача – сделать все, чтобы каждый день этих людей был максимально счастливым. В каждом регионе будет определен ответственный руководитель с соответствующими полномочиями, чтобы координировать усилия», – сказал Хинштейн.

Он добавил, что партийцы поддержат и другие проекты, посвященные 75-летию Победы, в частности, акцию «Диктант Победы», всероссийский субботник на мемориалах и захоронениях солдат Красной армии, конкурс школьных музеев истории.

В декабре Президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам «максимально четко» реагировать на просьбы ветеранов.





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