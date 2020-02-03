«Молодежную» премию президента по науке получили работы по онкологии и нанотехнологиям

Президент Владимир Путин присудил премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год.

Согласно документу, премия присуждена Александру Вераксе, доктору психологических наук, заведующему кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ – «за лонгитюдное кросс-культурное исследование когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста», говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также лауреатом стал Сергей Макаров, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник физико-технического факультета Национального исследовательского университета ИТМО – «за разработку новой платформы для наноразмерных оптических устройств на базе полупроводниковой нанофотоники».

Кроме того, премия присуждена Марине Ширмановой, кандидату биологических наук, замдиректора по науке научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава – «за достижения в изучении онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга in vivo».

Премия, учрежденная в 2008 году, ежегодно присуждается молодым российским ученым и специалистам за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.

Размер каждой премии с 2020 года составляет 5 млн рублей.

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