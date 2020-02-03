Hips Don’t Lie: Шакира и Дженнифер Лопес зажгли на Суперкубке-2020

Hips Don’t Lie: Шакира и Дженнифер Лопес зажгли на Суперкубке-2020

03.02.2020, 12:49, Разное

Этот поединок традиционно считается одним из самых популярных спортивных событий в стране. На стадионе в присутствии 62 417 зрителей состоялась игра между командами «Сан-Франциско Форти Найнерс» и «Канзас-Сити Чифс». Итог — 31:20 в пользу «Чифс» (команда выиграла в Кубке впервые за 50 лет). Однако больше самого матча зрители ждали выступления артистов — в этом году хедлайнерами стали Шакира и Дженнифер Лопес. А певица Деми Ловато исполнила государственный гимн Америки.

Деми Ловато исполнила гимн АмерикиПобедители СуперкубкаШакира появилась на сцене с песнями She Wolf, Empire, Whenever, Wherever в потрясающем красном наряде — сверкающих топе и мини-юбке, которые подчеркнули достоинства ее фигуры. Затем вместе с Bad Bunny она исполнила хит Карди Би I Like It и свой трек Chantaje.

ШакираСольное выступление артистка завершила легендарной песней Hips Don’t Lie! Всего за несколько минут Шакира показала весь свой артистический талант, спев на разных языках, сыграв на нескольких музыкальных инструментах, исполнив танец живота — и все это она делала под собственное живое пение. К слову, вчера певица отмечала свое 43-летие — возможность выступить на Суперкубке стала прекрасным подарком на день рождения.

ШакираНа смену Шакире пришла Дженнифер Лопес — она появилась перед зрителями в открытом кожаном комбинезоне с песнями Jenny From The Block, Get Right, Waiting For Tonight.

Дженнифер ЛопесШакира и Джей ЛоА затем, за секунду переодевшись в серебряный комбинезон, спела Mi Gente с J Balvin. Хит Let’s Get Loud Дженнифер смиксовала с песней Born in the USA и исполнила композицию вместе со своей дочерью Эммой!

Шакира и Джей ЛоДженнифер Лопес с дочерью Эммой

В конце на сцене снова появилась Шакира в золотом мини с зажигательным хитом Waka Waka.



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Последнее: Этот поединок традиционно считается одним из самых популярных спортивных событий в стране. На стадионе в присутствии 62 417 зрителей состоялась игра между командами «Сан-Франциско Форти Найнерс» и «Канзас-Сити Чифс». Итог — 31:20 в пользу «Чифс» (команда выиграла в Кубке впервые за 50 лет). Однако больше самого матча зрители ждали выступления артистов — в этом году […]

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