Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Марго Робби и другие на церемонии вручения премии BAFTA-2020

Воскресным вечером в Лондоне раздали британские «Оскары». Триумфатором премии стал фильм Сэма Мендеса «1917». Военная драма о Первой мировой войне одержала победу в семи категориях, в том числе в главной — «Лучший фильм». Ранее лента уже удостоилась двух «Золотых глобусов». На грядущем «Оскаре» картина Мендеса представлена в десяти номинациях. Критики предполагают, что именно «1917» станет главным фильмом года по версии Американских киноакадемиков.

Лидировавший по номинациям BAFTA «Джокер» забрал статуэтку лишь в трех категориях. Хоакин Феникс удостоился награды за лучшую мужскую роль, Хильдур Гуднадоттир — за музыку. Также картина была отмечена за кастинг. Очередную награду заработала Рене Зеллвеггер, исполнившая главную роль в биографическом фильме «Джуди». Лора Дерн и Брэд Питт тоже не ушли без почетных наград: их чествовали за роли второго плана. Для актера эта статуэтка стала первой наградой Британской академии в карьере. «Лучшим фильмом на иностранном языке» признаны «Паразиты» корейского режиссера Пона Чжуна Хо. Лента была также отмечена в номинации «Лучший оригинальный сценарий».

Скарлетт Йоханссон Шарлиз Терон Марго Робби Лили-Роуз Депп

На красной дорожке вчера вечером блистали не только номинанты премии. Почетными гостями мероприятия по традиции стали принц Уильям и Кейт Миддлтон. Этот выход для Уильяма стал особенным — в 2020-м он отмечает десятилетие своего президентства в Британской Академии и четвертый год появляется на ковровой дорожке вместе с супругой.

Лучший фильм

«1917»

«Ирландец»

«Джокер»

«Однажды в… Голливуде»

«Паразиты»

Лучший британский фильм

«1917»

«Для Самы»

«Рокетмен»

«Два Папы»

«Наживка»

«Извините, мы вас не застали»

Рене Зеллвегер Сирша Ронан Лора Дерн

Джилиан Андерсон

Выдающийся дебют британского сценариста, режиссера или продюсера

«Наживка» — режиссер и сценарист Марк Дженкин, продюсеры Кейт Байерс и Линн Вейт

«Для Самы» — режиссер и продюсер Ваад Аль-Катиб, режиссер Эдвард Уоттс

«Мэйден» — режиссер Алекс Холмс

«Только ты» — режиссер и сценарист Гарри Вутлифф

«Ретабло» — режиссер и сценарист Альваро Дельгадо-Апарисио

Лучший фильм на иностранном языке

«Паразиты»

«Прощание»

«Для Самы»

«Боль и слава»

«Портрет девушки в огне»

Лучший документальный фильм

«Для Самы»

«Американская фабрика»

«Аполлон-11»

«Диего Марадона»

«Большой хак»

Лучший анимационный фильм

«Клаус»

«Холодное сердце 2»

«История игрушек 4»

«Барашек Шон: Фермагеддон»

Эмилия Кларк Хоакин Феникс Зои Кравиц Руни Мара Адам Драйвер и Джоан Такер

Лучший режиссер

Сэм Мендес — «1917»

Мартин Скорсезе — «Ирландец»

Тодд Филлипс — «Джокер»

Квентин Тарантино — «Однажды в… Голливуде»

Пон Джун-хо — «Паразиты»

Лучший оригинальный сценарий

«Паразиты»

«Образование»

«Достать ножи»

«Брачная история»

«Однажды в… Голливуде»

Лучший адаптированный сценарий

«Кролик Джоджо»

«Ирландец»

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Два Папы»

Лучшая актриса

Рене Зеллвегер — «Джуди»

Джесси Бакли — «Дикая Роза»

Скарлетт Йоханссон — «Брачная история»

Сирша Ронан — «Маленькие женщины»

Шарлиз Терон — «Скандал»

Эйса Баттерфилд Роберт де Ниро Хью Грант и Анна Эберштайн Элла Балинска и Эндрю Скотт

Лучший актер

Хоакин Феникс — «Джокер»

Леонардо ДиКаприо — «Однажды в… Голливуде»

Адам Драйвер — «Брачная история»

Тэрон Эджертон — «Рокетмен»

Джонатан Прайс — «Два Папы»

Лучшая актриса второго плана

Лора Дерн — «Брачная история»

Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»

Флоренс Пью — «Маленькие женщины»

Марго Робби — «Скандал»

Марго Робби — «Однажды в… Голливуде»

Лучший актер второго плана

Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»

Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»

Энтони Хопкинс — «Два Папы»

Аль Пачино — «Ирландец»

Джо Пеши — «Ирландец»

Лучший композитор

Хильдур Гуднадоттир — «Джокер»

Томас Ньюман — «1917»

Майкл Джаккино — «Кролик Джоджо»

Александр Деспла — «Маленькие женщины»

Джон Уильямс — «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Лучшая операторская работа

«1917»

«Ирландец»

«Джокер»

«Ford против Ferrari»

«Маяк»

Лучшая работа художника-постановщика

«1917»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Однажды в… Голливуде»

Лучший дизайн костюмов

«Маленькие женщины»

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джуди»

«Однажды в… Голливуде»

Лучшие визуальные эффекты

«1917»

«Мстители: Финал»

«Ирландец»

«Король Лев»

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Восходящая звезда 2020 года (зрительское голосование)

Майкл Уорд

Аквафина

Джек Лауден

Кейтлин Дивер

Келвин Харрисон

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