Появились сообщения о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

При нападении боевиков в сирийском Алеппо, по предварительным данным, погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России.
Первым о гибели четверых сотрудников ФСБ в Сирии сообщил 2 февраля Telegram-канал «Канал специального назначения». По его данным, ЧП произошло в результате минометного обстрела. Эту же информацию подтвердил автор канала Last Defender в Twitter.
Позже в воскресенье канал Reverse side of the medal опубликовал фотографии, на которых запечатлены траурные снимки погибших и листы, где полностью указаны их имена, звания и описаны некоторые детали биографии. Судя по этим данным, 1 февраля погибли майор Булат Ахматьянов и лейтенант Всеволод Трофимов (оба из управления С ЦСН ФСБ), а также майор Дмитрий Минов и капитан Руслан Гимадиев (оба из управления К ЦСН).
Тем временем Лента.ру сообщает, что автомобиль, в котором ехали спецназовцы, подорвался на фугасе в районе Алеппо, после чего военные попали в руки к боевикам и были застрелены.
В ФСБ и Минобороны РФ эту информацию не прокомментировали.
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Последнее: При нападении боевиков в сирийском Алеппо, по предварительным данным, погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Первым о гибели четверых сотрудников ФСБ в Сирии сообщил 2 февраля Telegram-канал «Канал специального назначения». По его данным, ЧП произошло в результате минометного обстрела. Эту же информацию подтвердил автор канала Last Defender в Twitter. Позже в воскресенье […]
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