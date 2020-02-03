Под Москвой в супермаркете умер подросток

Под Москвой в супермаркете умер подросток

03.02.2020, 12:42, Разное

Полиция Наро-Фоминска выясняет обстоятельства смерти подростка. Отмечается, что мальчику стало плохо в супермаркете.

По данным РИА ФАН, школьнику ему вызвали скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики попытались реанимировать ребенка, но безрезультатно. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мальчика.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Полиция Наро-Фоминска выясняет обстоятельства смерти подростка. Отмечается, что мальчику стало плохо в супермаркете. По данным РИА ФАН, школьнику ему вызвали скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики попытались реанимировать ребенка, но безрезультатно. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мальчика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика