Под Москвой в супермаркете умер подросток

Полиция Наро-Фоминска выясняет обстоятельства смерти подростка. Отмечается, что мальчику стало плохо в супермаркете.

По данным РИА ФАН, школьнику ему вызвали скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики попытались реанимировать ребенка, но безрезультатно. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мальчика.

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Последнее: Полиция Наро-Фоминска выясняет обстоятельства смерти подростка. Отмечается, что мальчику стало плохо в супермаркете. По данным РИА ФАН, школьнику ему вызвали скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики попытались реанимировать ребенка, но безрезультатно. Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мальчика.