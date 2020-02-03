В Госдуме раскритиковали идею увеличить штраф за нарушение тишины до 50 тыс. рублей

Предложенный штраф за превышение уровня шума в ночное время неадекватен, соседи должны решать такие проблемы между собой с минимальным участием государства, сообщил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

В России предложили наказывать за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время (с 23:00 до 7:00) на федеральном уровне. Шумных граждан хотят штрафовать на суммы до 50 тысяч рублей.

«Пока данный проект я видел только в СМИ, и после строки, где было упомянуто про штраф в 50 тысяч рублей для жителей, я перестал дальше читать, это первое. Второе – вопрос спокойной жизни граждан люди должны решать сами. Если речь идет о взаимодействии с соседями, то законопроект должен регулировать отношения между двумя людьми и давать им возможность в суде с этим разобраться, без какого-то сильного участия государства», – говорит Пахомов.

Депутат считает, что абсолютно не важно, какого рода шум: будь это дрель или просто человек сильно шумит – когда речь идет о спокойствии, никакой разницы нет. Другое дело – взаимоотношения жильца и юридического лица. Именно здесь должны быть жесткие правила. При этом депутат отмечает, что это скорее вопрос КоАП, а не Жилищного кодекса.

«Штраф в 50 тысяч рублей на сегодняшний день немного неадекватен. Как мне кажется, «нарушение тишины» – это не тот случай, когда можно штрафовать на такую сумму. Применение такого законопроекта для меня на данный момент спорно. Я не очень понимаю, как это исполнять. Как можно зафиксировать шум соседей, если он не системный? Что, его будут записывать на телефон, одновременно снимая на телевизоре время? Понятно, что если люди «гуляют» несколько часов, то достаточно просто вызвать полицию», – рассуждает Пахомов.

На данный момент для решения конфликтов, касательно шума, достаточно и региональных штрафов, уверен депутат. Во всем мире данную проблему люди решают с соседями, и нет никакой необходимости государству лишний раз вмешиваться в гражданские взаимоотношения, а меры по какому-то системному шуму может решать полиция, уверен он.

Ранее сомнолог рассказала газете ВЗГЛЯД, что россияне спят хуже иностранцев как раз из-за частого шума по ночам.

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Последнее: Предложенный штраф за превышение уровня шума в ночное время неадекватен, соседи должны решать такие проблемы между собой с минимальным участием государства, сообщил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. В России предложили наказывать за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время (с 23:00 до 7:00) на федеральном уровне. […]