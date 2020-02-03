Назначен новый руководитель Гидрометцентра

Сергей Борщ стал новым руководителем Гидрометцентра России, сообщили в отделе кадров организации.
«С сегодняшнего дня Борщ Сергей Васильевич назначен директором», – сообщил источник РИА «Новости».
До этого должность исполняющего обязанности директора Гидрометцентра занимал Роман Вильфанд. Он также остается научным руководителем учреждения.
Борщ ранее занимал пост замдиректора Гидрометцентра.
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