Назначен новый руководитель Гидрометцентра

Сергей Борщ стал новым руководителем Гидрометцентра России, сообщили в отделе кадров организации.

«С сегодняшнего дня Борщ Сергей Васильевич назначен директором», – сообщил источник РИА «Новости».

До этого должность исполняющего обязанности директора Гидрометцентра занимал Роман Вильфанд. Он также остается научным руководителем учреждения.

Борщ ранее занимал пост замдиректора Гидрометцентра.





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