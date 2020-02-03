Мини-футбол. Команда Финляндии не пустила Италию на World Cup

Сенсацией завершился европейский отборочный турнир к чемпионату мира по мини-футболу (футзалу) в Португалии, где кроме хозяев площадки выступали сборные Италии, Финляндии и Белоруссии. Финны сделали две ничьих с фаворитами и оставили "Скуадру адзурру" вне финала.
Матч экс-чемпионов Европы из Италии с финской сборной уже на старте состязаний завершился вничью – 2:2. А затем представители Страны Тысячи озер отобрали очки и у португальцев, также добившись ничьей – 2:2. После этого северяне выиграли у белорусов и заняли 2-е место в группе "А". Итальянцы же проиграли Португалии (1:4) и остались третьими.
Из этого квартета в финальную часть World Cup-2020, которая пройдет в Литве, напрямую прошла команда Португалии, финны сыграют в плей-офф отбора, где сойдутся четыре команды, занявшие в элитном раунде отбора вторые места в группах. Как уже сообщали Вести.Ru, ранее в финал чемпионата мира из группы "В" вышли россияне, а сборная Хорватии будет играть в плей-офф. На текущей неделе завершатся матчи в группах "С" и "D".
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