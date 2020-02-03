Российские Kia Sportage дополнили Яндекс.Навигатором

Очередным носителем мультимедийной платформы Яндекса стал кроссовер Kia Sportage. Обновленное головное устройство с экраном 8 дюймов и поддержкой сервисов Яндекса получили все Sportage, начиная со средней комплектации Luxe Plus и выше.
Самой полезной фишкой для водителей станет приложение Яндекс.Навигатор, которое будет работать в режиме оффлайн и онлайн с отображением текущей информации о пробках. Встроенной sim-карты здесь нет — в качестве точки доступа Wi-Fi используется смартфон автовладельца.
Отныне в таких Sportage присутствует и голосовой помощник «Алиса», который активируется стандартной кнопкой вызова голосовых команд на руле, голосом или же с помощью иконки на дисплее.
Самое важное, что появление сервисов Яндекса не помешало Kia сохранить привычные для автомобилистов интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto — возможно, кому-то они покажутся более предпочтительными и удобными для использования.
В пресс-службе Kia уточняют, что новая опция не повлекла за собой изменения цены. Если верить ценами на официальном сайте, то сейчас самый доступный Sportage в комплектации Luxe Plus — это 2-литровый переднеприводный кроссовер с автоматом за 1 724 900 рублей.
Текст:
АвтоВести
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Польская полиция задержала гражданина Украины за то, что он попытался отобрать у поляка телефон. Как передаёт «Телеканал новин 24», мужчина избил и покусал потерпевшего. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы за разбой. Reuters Гражданина Украины в окрестностях Варшавы задержали за разбой. Как пишет «Телеканал новин 24», мужчина пытался отобрать у поляка телефон. Благодаря […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Испания, Бельгия, Болгария, Австрия, Албания, Кипр, Франция, Нидерланды, Северная Македония и Грузия назвали своих участников в «Евровидении 2020» / 23 января
- Пять военных самолетов США покинули турецкую авиабазу после слов Эрдогана о ее закрытии / 16 декабря
- Только половина депутатов посетили все заседания Рады в декабре – Комитет избирателей Украины / 24 декабря
- Генпрокуратура Украины заявила, что не принимала решения о выдаче Азербайджану Эльвина Исаева / 23 декабря
- Физическую активность связали с риском смертности из-за рака / 11 декабря
- Ашманов не верит в успех «партии айтишников» на выборах в Госдуму / 10 января
- Euronews — туроператоры не отправляют россиян в Китай, но и эвакуировать пока не планируют / 28 января
- Ургант предложил вариант примирения Певцова и Познера / 5 декабря