Воронежский таксист избил сбегающих от ГБР дебоширов

Воронежский таксист избил сбегающих от ГБР дебоширов

03.02.2020, 12:31, Новости дня

В центре Воронежа возле входа в круглосуточный гриль-бар таксист поколотил нетрезвых мужчину и женщину.

За несколько минут до происшествия, пьяная парочка устроила в питейном заведении дебош и даже пыталась заняться сексом на барной стойке.

 

Сотрудники гриль-бара вызвали группу быстрого реагирования. Пытаясь от нее скрыться, хулиганы ворвались в машину такси. Жена извозчика поделилась своей версией событий с корреспондентом ГТРК "Воронеж".

"Тут подбежали сотрудники ГБР, муж открыл машину и прямо в салоне началась потасовка. Бойцы ударили пьяного пассажира по лицу, у него потекла кровь. Муж попросил вывести его на улицу, чтобы не запачкал салон. В этот момент на заднее сидение машины залезла девушка. Муж несколько раз вытаскивал её оттуда, но она возвращалась назад. Она испачкала потолок грязью, порвала каблуками обшивку и помяла крыло автомобиля. Муж просто не выдержал", — объяснила агрессию таксиста его жена.

По данным издания, в полицию по поводу инцидента никто не обращался.

Источник: Вести



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