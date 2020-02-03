Принц Гарри и герцогиня Меган относятся к канадским полицейским как к прислуге – СМИ

15 офицеров Скотленд-Ярда недовольны тем, что британский принц Гарри и его жена, герцогиня Сассекская Меган в Канаде дают им личные поручения. Об этом сообщает издание The Sun.

Офицеры охраны забирают продукты и готовую еду, в частности, органические деликатесы.

«Я считаю, что это не задание для офицеров охраны – выполнять поручения и ходить по магазинам. Их приоритетом является персональная защита, и поэтому они должны быть прикованы к тем, кого охраняют», – отметил бывший глава Королевской защиты Дэй Дэвис.

По словам инсайдера из Канады, офицеры недовольны тем, что находятся на побегушках, выполняя лакейскую работу.

«Это опасно, потому что, если что-то случится, и окажется, что один из охранников был в это время в другом месте, он получит по шее от своего босса», – отметил он.

9 января 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении сложить королевские полномочия. 13 января королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены «начать новую жизнь». Спустя неделю принц Гарри вылетел в Канаду к жене и сыну, назвав решение отказаться от королевских полномочий «прыжком в неизвестность».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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