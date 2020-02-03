Игроки января в КХЛ: Лехтонен, Сорокин, Слепышев и Морозов

Игроки января в КХЛ: Лехтонен, Сорокин, Слепышев и Морозов

03.02.2020, 12:30, Новости дня

Континентальная хоккейная лига подвела итоги соревнований в регулярном чемпионате в первый месяц нового календарного года. Специальная комиссия определила лучших игроков января. Двое из них представляют ЦСКА, по одному – финский "Йокерит" и питерский СКА.

Армейцы Москвы оккупировали в списке лидерские позиции среди голкиперов и игроков лини атаки: лучший вратарь – Илья Сорокин, а нападающим месяца признан Антон Слепышев. Наиболее продуктивным игроком обороны назван защитник финских "джокеров" Микко Лехтонен. Лучшим новичком января эксперты определили Ивана Морозова (СКА).

Источник: Вести



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