Жители нескольких городов России пожаловались на дефицит медицинских масок в аптеках. В частности, нехватку масок заметили в Москве, Приморском крае и городах Ямало-Ненецкого автономного округа. Маски в аптеках Курской области подорожали в 35 раз. Все это происходит на фоне сообщений о росте числа заболевших новым типом коронавируса. В Центре гигиенического образования населения» Роспотребнадзора утверждают, что маска — это эффективный способ защиты от заражения. Однако, как объяснил The Insider врач пульмонолог Василий Штабницкий, этот способ профилактики не является надежным.

Совет носить маски можно назвать бессмысленным, потому что от вируса защитить она, скорее всего, не сможет. Передача вируса (как и других респираторных инфекций) будет происходить через рукопожатия, через протирание глаз руками, так что важнее мыть руки и не трогать перила и поручни в общественных местах, поменьше здороваться за руки… Понятно, что если кто-то чихает, то надо под него не подставляться, потому что надетая маска — это не фильтр, который защитит от вирусов, не средство для борьбы с инфекциями. Даже если чихнет человек, у которого надета маска, это все равно не гарантия безопасности для окружающих: в маске есть отверстия.

Если вы сами болеете и хотите обезопасить людей вокруг, лучше не чихать в маску, а купить носовые платки и чихать туда. Изначально маска была придумана не для борьбы с вирусами. Ее надевают при проведении операций — считалось, что бактерии изо рта, грубо говоря, попадают в стерильные условия операционной и вызывают осложнения. Кстати, на эту тему тоже постоянно идут дебаты, но по большей части маска в операционной — это обязательное условие.

Всего от коронавируса 2019-nCoV умерли 362 человека: 361 в Китае и один на Филиппинах, зафиксировано 17,3 тысячи случаев заражения, передает Associated Press. 475 человек в Китае выздоровели, более 20 тысяч человек проверяют на наличие вируса.

Напомним, с сегодняшнего дня РФ на неопределенное время приостановит железнодорожное сообщение с Китаем. Это решение принял главный санитарный врач по железнодорожному транспорту Юрий Каськов из-за риска распространения коронавируса.

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