«Наш брак просто изжил себя»: Светлана Крючкова объяснила причину расставания с третьим мужем

«Наш брак просто изжил себя»: Светлана Крючкова объяснила причину расставания с третьим мужем

03.02.2020, 12:30, Разное

Светлана Крючкова объяснила причину расставания с третьим мужем отсутствием взаимопонимания. Длительность отношений не стала основой для родственного союза.
Известная актриса откровенно призналась в том, что 25-летний брак с художником Александром Молодцовым «просто изжил себя». За четверть века они так и не стали «единым целым» Не помог в этом ни общий уже взрослый сын Александр, ни принадлежность к миру искусства. С возрастом разница интересов только углубилась и стала просто раздражать, пояснила Крючкова программе «Судьба человека». В её сердце так и не нашлось места для чувств к Молодцову, так как оно принадлежало кинооператору Юрию Векслеру, второму мужу актрисы. Знаменитость не считала нужным скрывать это, что, естественно, возмущало Молодцова.

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Расставание принесло только облегчение. Сейчас Светлана Крючкова наслаждается покоем и чувствует себя комфортно в одиночестве. О такой атмосфере в своем доме она всегда мечтала, отмечает знаменитость.



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