«Наш брак просто изжил себя»: Светлана Крючкова объяснила причину расставания с третьим мужем

Светлана Крючкова объяснила причину расставания с третьим мужем отсутствием взаимопонимания. Длительность отношений не стала основой для родственного союза.
Известная актриса откровенно призналась в том, что 25-летний брак с художником Александром Молодцовым «просто изжил себя». За четверть века они так и не стали «единым целым» Не помог в этом ни общий уже взрослый сын Александр, ни принадлежность к миру искусства. С возрастом разница интересов только углубилась и стала просто раздражать, пояснила Крючкова программе «Судьба человека». В её сердце так и не нашлось места для чувств к Молодцову, так как оно принадлежало кинооператору Юрию Векслеру, второму мужу актрисы. Знаменитость не считала нужным скрывать это, что, естественно, возмущало Молодцова.
[media=https://youtube.com//watch?v=mI7YtKdyAUE]
Расставание принесло только облегчение. Сейчас Светлана Крючкова наслаждается покоем и чувствует себя комфортно в одиночестве. О такой атмосфере в своем доме она всегда мечтала, отмечает знаменитость.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Проведение Сочинского инвестиционного форума перенесено из-за коронавируса. Как сообщает "Вести Сочи", такое решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом он рассказал на совещании, которое проводил с вице-премьерами. По словам Мишустина, в правительстве активно обсуждалась нынешняя ситуация с распространением нового вируса из Китая. Было решено не отменять форум, а просто изменить сроки его проведения. При […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- 20s. Mozgi, «Время и Стекло», Michelle Andrade спели вместе. Видео / 8 января
- Емельяненко принял вызов Кадырова / 26 декабря
- Bторого срока Макрону не видать, считают больше двух третей французов / 24 января
- Премьер Украины подал заявление об отставке / 17 января
- Труба прокомментировал перезапуск ГБР и заявил, что создание бюро «войдет в учебники» / 3 декабря
- «Впал в депрессию после послания Путина» — жителя Санкт-Петербурга арестовали за сообщение о минировании Конституционного суда / 18 января
- В мире: Иностранцы забирают у Украины самое ценное / 24 января
- Сын королевы Британии не стал сотрудничать с ФБР по делу миллиардера-педофила / 28 января