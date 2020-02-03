Житель Сыктывкара избил соседей из-за громкой музыки

В Сыктывкаре 35-летний местный житель избил соседей за просьбу уменьшить громкость музыки. За совершенный поступок мужчина пошел под суд.

Уточняется, что ночью житель одного из домов пришел к соседке с просьбой сделать музыку тише. Однако та проигнорировала просьбу, а ее сожитель догнал соседа на лестнице и избил его. Мужчина получил открытый двусторонний перелом нижней челюсти. Кроме того, пострадала и его дочь, которую дебошир ударил в грудь. Суд признал сыктывкарца виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и назначил ему два года лишения свободы условно, пишет FlashNord.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет