Житель Сыктывкара избил соседей из-за громкой музыки

В Сыктывкаре 35-летний местный житель избил соседей за просьбу уменьшить громкость музыки. За совершенный поступок мужчина пошел под суд.
Уточняется, что ночью житель одного из домов пришел к соседке с просьбой сделать музыку тише. Однако та проигнорировала просьбу, а ее сожитель догнал соседа на лестнице и избил его. Мужчина получил открытый двусторонний перелом нижней челюсти. Кроме того, пострадала и его дочь, которую дебошир ударил в грудь. Суд признал сыктывкарца виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и назначил ему два года лишения свободы условно, пишет FlashNord.
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