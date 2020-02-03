СК назвал мотив убийства активистки Григорьевой в Петербурге

СК назвал мотив убийства активистки Григорьевой в Петербурге

03.02.2020, 12:26, Новости дня

Следователи завершили расследование дела об убийстве активистки Елены Григорьевой, мотив убийства носит бытовой характер, сообщили в в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Следователями проверялись различные версии убийства. Однако в ходе следствия были получены доказательства о том, что убийство совершено на бытовой почве», – передает ТАСС сообщение ведомства.

После убийства Григорьевой сотрудники правоохранительных органов задержали Даврона Мухамедова и Алексея Волнянко. Позже следствие прекратило уголовное преследование Мухамедова в связи с непричастностью. Октябрьский районный суд Петербурга в начале августа 2019-го заключил под стражу Волнянко. По данным следствия, он подписал чистосердечное признание.

По версии СК, Волнянко также распивал с Григорьевой спиртное, после чего они поссорились, он нанес ей 17 ножевых ранений.

Тело Григорьевой нашли 21 июля на Пулковской улице Санкт-Петербурга. По подозрению в убийстве задержали двух человек.

Волнянко рассказал, что пригласил Григорьеву «просто выпить к себе на адрес», потому что у него «дома еще была водка», на вопрос о том, зачем он начал ее бить, Волнянко сказал, что его слишком сильно оскорбили.



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