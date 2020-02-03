Мнение: Наше детство было лучше?

Прочел сегодня очередной пост на тему "бедные дети, а все гаджеты и ЕГЭ, а вот у нас было детство, так детство"… Ну, встречали подобное… Так вот, что хочется сказать по этому поводу: чушь это все! И вот почему
Чем детство 60-х, 70-х, 80-х было лучше?
Сидение во дворе целый день с друзьями, подругами, приятелями и пр., с разговорами ни о чем это намного лучше чем сидение в соцсетях с обсуждение таких же тем? Только для глаз вреднее…
Сплетни, детские и не очень разборки в офлайте лучше чем в онлайне? Только для здоровья лучше… меньше фингалов и сломанных носов ;)))
Были секции, кружки и пр.? Были. А сегодня нет? У меня в детстве ближайший турник был у школы… а теперь в каждом дворе спорт площадка. И она не пустует. Есть целая субкультура "ЗОЖевцев" — не пьют, не курят и спортом занимаются…
Молодежные группировки и разборки до первой, а иногда и просто до крови есть… были всегда и будут еще очень долго… Что? "Криминогенная обстановка" была лучше? ;))
Ну ка, бывшие мальчики советских спальников и не только расскажите, как давали чужим… а порю от ниж же получали за то, что не туда пошел погулять ;))
Во все времена были проблемы, были плюсы и минусы. Жизнь не стоит на месте, меняясь с вместе с теми, кто меняться успевает… Кто не успевает остается в прошлом, а жизнь идет дальше…
Детство само по себе прекрасное время. Вне зависимости от того, в каких условия оно проходит, оно всегда будет прекрасным воспоминанием и несбыточной мечтой вернуться туда, где деревья были больше, а небо голубее…
Согласны? … или есть что возразить?
Источник: Достало
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