В РФ от Apple и Google требуют обеспечить возможность удаления фирменных приложений

У компаний Apple и Google потребовали обеспечить возможность удаления их фирменных приложений на смартфонах, планшетах и других устройствах. ФАС РФ отмечает важность наличия способа убрать все предустановленные программы по желанию пользователя.

Помимо прочего, эта мера должна обеспечить большую конкурентноспособность российскому ПО. Соответствующую информацию приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на концепт проекта о предустановке приложений. Ведомство намеревается принудить Apple, Google, а также Microsoft обеспечить возможность полного удаления всего предустановленного ПО, включая фирменные разработки в случае появление такого желания у потребителя.

ФАС должна представить бумаги на общественное обсуждение в первых числах февраля. Владимир Путин в декабре 2019-го утвердил закон относительно запрета на реализацию электроники без предустановки приложений от разработчиков из РФ. Документ вступит в правовую силу с 1 июля этого года.

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