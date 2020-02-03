Медики назвали 5 признаков снижения уровня сахара в крови. Частые приступы гликемии могут привести к серьезным осложнениям со стороны разных органов.

Среди последствий низкого показателя сахара специалисты отмечают повреждение почек, болезни сердца, глаз, нервов, острое нарушение мозгового кровообращения — инсульт. Причиной возникновения данного состояния может быть нарушение режима питания, недостаток углеводов в пище, чрезмерная физическая нагрузка, употребление алкоголя. Помочь организму восстановить нормальный уровень глюкозы достаточно просто, если знать основные признаки её падения. К ним относятся резко возникающее чувство голода, головокружение, учащенное сердцебиение и повышенное потоотделение, без наличия каких-либо видимых оснований для этого. Сигналам, которые подает человеку его организм, могут предшествовать проблемы со сном, утомляемость, нарушение когнитивной функции мозга, беспричинные перепады настроения.

Для успешного купирования приступа, прежде всего, медики советуют успокоиться, глубоко вдохнуть/выдохнуть и нормализовать уровень глюкозы, приняв её таблетку, сладкую конфету, выпить чай с сахаром или фруктовый сок. При тяжелой гипогликемии необходимы уже лекарственные препараты.

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