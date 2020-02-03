«Не только риск диабета»: Ученые предупредили, чем чреват храп для партнера

Британские исследователи предупредили, к чему может привести храп партнера. Этот список включает в себя не только риск развития диабета, но и серьезные психические расстройства.
Как показали исследования, даже разовое недосыпание приводит к вероятности развития сахарного диабета, так как переработка глюкозы в организме значительно замедляется. Мало того, храп партера может увеличить риск повышения кровяного давления, особенно если у человека в этом отношении наблюдаются проблемы. Из чего вытекают опасности: сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, инфаркты. Учитывая то, что бессонная ночь напрямую влияет на настроение следующего дня, то не исключаются и психические расстройства, связаннные с накопительным эффектом.
Люди, которые спят менее шести часов в сутки, с большей вероятностью имеют более высокий индекс массы тела (ИМТ). Суть заключается во влиянии на гормоны, регулирующие аппетит. Точнее, храп партнера чреват снижением уровня лептина у второй половины при одновременном повышении грелина. Лишение сна может также увеличить высвобождение инсулина после еды, что стимулирует накопление жира в области живота и увеличение веса.
В связи с вышесказанным, исследователи настоятельно рекомендуют обратиться за помощью к специалистам для избавления от храпа, учитывая то, что состояние наносит вред не только самому виновнику, но и его партнеру. Материал соответствующего содержания опубликовало издание The Sun.
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