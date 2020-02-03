Угрожали расправой, били дубинкой. В Одесской области двух полицейских отстранили от должностей из-за подозрения в избиении человека

Заводской суд Николаева отстранил от должностей двух сотрудников полиции Одесской области, которых подозревают в безосновательном применении насилия к человеку при задержании. Об этом 3 февраля проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

В ведомстве отметили, что в случае доказательства их вины, работникам полиции грозит лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В октябре 2019 года в Государственном бюро расследований сообщали, что во время патрулирования железнодорожного вокзала в городе Одесса, полицейские незаконно задержали двух людей и против их воли доставили в опорный пункт полиции.

«Причиной задержания было подозрение в краже золотой цепочки. Полицейские хотели, чтобы задержанные в этом сознались. Для признания в совершении кражи, полицейские унижали одного из задержанных, применяли в отношении него психологическое давление, угрожали расправой и наносили многочисленные удары резиновой дубинкой», – рассказывали в ведомстве.

ВИДЕОВидео: Державне бюро розслідувань / YouTube

В январе 2020 года в ГБР сообщили, что завершили досудебное расследование по факту превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов и заведомо незаконного привода оперуполномоченными отдела криминальной полиции Киевского отдела полиции в Одессе главного управления Нацполиции в Одесской области (ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса Украины).

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции наносить удары руками и ногами по голове и туловищу потерпевшего.

«Вследствие этого гражданин получил средней степени тяжести телесные повреждения в виде переломов ребер со смещением отломков и развитием правостороннего пневмоторакса (скопление воздуха в плевральной полости)», – информировали в ГБР.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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