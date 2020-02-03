Сборная Украины по футзалу лишилась шансов попасть на чемпионат мира 2020 года

Сборная Украины по футзалу лишилась шансов пробиться на чемпионат мира 2020 года, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
1 февраля в первом туре элит-раунда квалификации на чемпионата мира 2020 года сборная Украины проиграла Сербии со счетом 2:5.
Во втором туре 2 февраля подопечные Александра Косенка уступили сборной Испании со счетом 1:3.
Проиграв две игры из трех, сборная Украины находится на последней позиции в группе B и гарантировано не сможет занять первые два места квартета, которые позволяют продолжить борьбу за выход на чемпионат мира по футзалу 2020 года.
4 февраля украинская команда проведет заключительный поединок против сборной Франции, которая также не имеет шансов пробиться в следующий этап.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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