Демократы заканчивают приготовления к кокусам в Айове

В понедельник в Айове пройдут кокусы демократов – собрания сторонников партии, которые станут первой проверкой предпочтений избирателей перед ноябрьскими выборами, и кандидаты предпринимают последние усилия по мобилизации тех, кто их поддерживает.

В кокусах участвуют 11 претендентов, каждый из которых надеется стать официальным кандидатом от Демократической партии и не допустить переизбрания президента Дональда Трампа на второй срок.

Проведенные накануне опросы показали, что сенатор Берни Сандерс и бывший вице-президент Джо Байден лидируют, показывая практически одинаковые результаты. С небольшим отрывом за ними идут сенатор Элизабет Уоррен и бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич.

Но многие участники кокусов говорят, что они все еще не определились с выбором, и аналитики допускают некоторые сюрпризы.

В отличие от праймериз, где происходит настоящее голосование с бюллетенями, участники кокусов собираются в школах, зданиях муниципалитетов, пустых магазинах и даже частных домах.

Они выражают свои предпочтения, поднимая руки или объединяясь в группы сторонников тех или иных кандидатов.

У сторонников любого кандидата, который набирает меньше 15 процентов голосов, есть возможность изменить свою позицию и поддержать другого кандидата. После этого производится окончательный подсчет по всему штату и объявляется победитель.

Несмотря на привлеченное к ним внимание, кокусы в Айове не всегда надежно прогнозировали, кто станет официальным кандидатом от той или иной партии.

Так, на кокусах 1992 года, Билл Клинтон показал крайне низкие результаты, менее 3 процентов, что не помешало ему, в конце концов, оказаться в Белом доме.

Сенатор от Техаса Тед Круз победил на республиканских кокусах в 2016 году, но номинантом стал Трамп.

Бывший губернатор Айовы Том Вилсак говорит, что жители штата считают целью кокусов сужение огромного поля кандидатов, чтобы у остальной страны было меньше вариантов, но чтобы это были достойные претенденты.

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