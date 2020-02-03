РЖД приостановили пассажирское сообщение с КНДР

«Российские железные дороги» подтвердили приостановку пассажирского сообщения с Северной Кореей.
«В соответствии с обращением министерства железных дорог КНДР от 1 февраля 2020 года № F-003/109 о временном прекращении железнодорожного пассажирского движения между Россией и КНДР, с 3 февраля 2020 года до особого указания приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов через пограничный переход Хасан (РФ) – Туманган (КНДР)», – говорится в пресс-релизе на сайте РЖД.
Речь идет о поездах, отправляющихся и прибывающих в Москву, Хабаровск, Уссурийск, Туманган и Пхеньян.
«Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР временно осуществляться не будет. Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат», – добавили в компании.
Ранее сообщалось, что власти КНДР приняли решение закрыть пассажирское железнодорожное сообщение с Россией в качестве превентивной меры против распространения коронавируса.
Тем временем председатель российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.
Число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, число жертв составило 361 человек. Кроме того, от коронавируса зафиксирована одна смерть за пределами Китая. Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.
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