На кресте в Белгороде нашли тело висящего мужчины

Следователи организовали проверку из-за обнаружения тела мужчины на Белой горе в Белгороде, сообщили в региональном СУ СК.
«Следственным отделом по городу Белгород СУ СК по Белгородской области организовано проведение проверки по факту обнаружения погибшего в районе авторынка. В настоящее время организован осмотр места происшествия, устанавливается личность погибшего, версии произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В соцсетях опубликована фотография висящего на памятнике Поклонный крест тела мужчины на Белой горе, передает РИА «Новости». В СУ СК уточнили, что речь идет о теле, найденном напротив авторынка.
В январе в подмосковной деревне Поварово местный житель нашел в мусорном контейнере пакеты с останками человеческого тела.
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