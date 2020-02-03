На кресте в Белгороде нашли тело висящего мужчины

На кресте в Белгороде нашли тело висящего мужчины

03.02.2020, 12:12, Новости дня

Следователи организовали проверку из-за обнаружения тела мужчины на Белой горе в Белгороде, сообщили в региональном СУ СК.

«Следственным отделом по городу Белгород СУ СК по Белгородской области организовано проведение проверки по факту обнаружения погибшего в районе авторынка. В настоящее время организован осмотр места происшествия, устанавливается личность погибшего, версии произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В соцсетях опубликована фотография висящего на памятнике Поклонный крест тела мужчины на Белой горе, передает РИА «Новости». В СУ СК уточнили, что речь идет о теле, найденном напротив авторынка.

В январе в подмосковной деревне Поварово местный житель нашел в мусорном контейнере пакеты с останками человеческого тела.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Недавно появилась информация, что вокалистка МакSим идет в отпуск на неограниченные сроки. Ее директор Маргарита Соколова сообщила, что у артистки появились проблемы со здоровьем, и ей назначена поддерживающая терапия. В минувшем году МакSим попала в аварию и со множественными повреждениями и кровоподтеками попала в больницу. Певица после ДТП осознала, что беда разделила ее жизнь на […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика