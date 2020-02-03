Бейонсе и Jay-Z проявили неуважение к гимну США

Во время церемонии открытия 54-го матча американской Национальной футбольной лиги (NFL) певица Бейонсе и ее супруг – американский рэпер Jay-Z – проигнорировали кодекс прапора США, оставаясь сидеть на своих местах во время исполнения национального гимна страны. Об этом сообщает издание TMZ.

Вместе с родителями в ложе находилась их восьмилетняя дочь Блю Айви. Охранник семьи Бейсонсе-Jaj-Z, как и все присутствующие на стадионе, слушал гимн США в исполнении певицы Деми Ловато стоя.

Согласно кодексу прапора США, все, кто присутствует в момент исполнения гимна, обязаны слушать гимн стоя, приложив правую руку к сердцу, пишет издание Mirror. Любое другое поведение считается проявлением неуважения к гимну и флагу США.

Civilians are supposed to stand with their right hand over their heart while the National Anthem is being sung. Posted by Mirror Celebrity News on Pühapäev, 2. veebruar 2020

Нарушивший кодекс прапора Jaj-Z, ранее заявил о намерении противостоять полицейскому произволу по отношению к черному сообществу, напоминает издание, а также обратился в суд с иском от имени 29-и заключенных по факту насилия в исправительном учреждении.

50-летний репер-миллиардер Jaj-Z и 38-летняя певица Бейонсе поженились в 2008 году. Пара воспитывает троих детей – восьмилетнюю дочь и трехлетних двойняшек.

54-ый матч Супербоула – финал Национальной футбольной лиги (НФЛ), главный поединок сезона в американском футболе – состоялся 2-го февраля 2020 года на стадионе Hard Rock Stadium в Майами (Флорида, США). Футбольный матч проходил между командами «Канзас-Сити» и «Сан-Франциско».

Во время традиционного шоу на матче Супербоула дуэтом выступили американские певицы латинского происхождения Шакира и Дженифер Лопес.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Недавно появилась информация, что вокалистка МакSим идет в отпуск на неограниченные сроки. Ее директор Маргарита Соколова сообщила, что у артистки появились проблемы со здоровьем, и ей назначена поддерживающая терапия. В минувшем году МакSим попала в аварию и со множественными повреждениями и кровоподтеками попала в больницу. Певица после ДТП осознала, что беда разделила ее жизнь на […]