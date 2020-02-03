В Нью-Йорке активисты протестовали против концертов российского музыканта Бутмана, поддержавшего аннексию Крыма

В Нью-Йорке гражданские активисты – выходцы из РФ и Украины – протестуют против гастролей российского саксофониста Игоря Бутмана, который поддержал аннексию Крыма и политику президента РФ Владимира Путина в отношении Украины. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Акции начались 30 января и продолжались четыре вечера подряд, пока Бутман играл в джаз-клубе Blue Note. В пикетах участвовали около трех десятков человек.
Журналист из Нью-Йорка Юлия Городецкая рассказала «Радио Свобода», что Бутман уже играл в Blue Note в 2015 году.
«Тогда владельцы заведения в обмен на отмену протеста предложили убрать с афиши имя Бутмана, который, по их словам, выступает «на подтанцовке». Организаторы протестов не согласились. В этот раз в Blue Note на письма протеста и просьбы отменить концерты хозяева клуба решили не отвечать», – говорится в сообщении.
По данным «Радио Свобода», в этот раз Бутман приехал в сопровождении молодых людей спортивного телосложения, которых пикетчики называют «титушками». Один из участников акции рассказал, что молодые люди не говорили по-английски и спрашивали, что означает слово shame (позор), которое протестующие скандировали идущей на концерт публике.
По словам активистом, некоторые зрители после общения с пикетчиками решили на концерт не идти.
После Нью-Йорка оркестр и квинтет Игоря Бутмана отправятся в Балтимор, Чикаго, Майами и Бостон, где их тоже ожидают протесты, говорят активисты.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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