Шахматы. Даниил Дубов поднялся на 16 строчек в рейтинге FIDE

Международная федерация шахмат опубликовала рейтинг-лист ведущих гроссмейстеров мира по состоянию на февраль 2020 года. Его возглавляет чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. Россияне Александр Грищук и Ян Непомнящий стоят на 4-м и 5-м местах, а Даниил Дубов поднялся с 53-й на 37-ю позицию.

Дубов оказался лучшим из трех россиян на недавнем турнире в голландском Вейк-ан-Зее, поделив 4-5-е места. Теперь у Даниила 3699 условных баллов и он обошел в классификации соотечественником Максима Матлакова и Дмитрия Яковенко.

Победитель турнира в Нидерландах американец итальянского происхождения Фабиано Каруана приблизился к Карлсену и уверенно занимает вторую строчку классификации: у Карлсена 2862 балла, у Каруаны – 2842. Трете место у представителя Китая Дин Лижэня (2805). Далее стоят Грищук (2777) и Непомнящий (2774).

Российский вице-чемпион мира Сергей Карякин (2752) – на 17-м месте Еще четыре наших гроссмейстера расположились в Топ-25 мирового рейтинга: Никита Витюгов (2731) – на 21-м месте, Владислав Артемьев (2728) – на 22-м, Дмитрий Андрейкин (2726) – на 24-м, многократный чемпион РФ Петр Свидлер (2723) – на 25-м.

Источник: Вести

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