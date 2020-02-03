Минобразования Украины рекомендует вузам начать дистанционное обучение студентов из Китая из-за коронавируса

Министерство образования и науки Украины рекомендует украинским высшим учебным заведениям организовать дистанционное обучение студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые сейчас не могут прибыть в Украину из-за нового коронавируса. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба министерства.

Такие меры были предприняты в ответ на письмо секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины от 31 января.

«Наша цель – обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса 2019-nCoV», – сказала министр образования и науки Украины Анна Новосад.

До 10 февраля вузы должны сообщить студентам из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения. Также у них должна быть возможность сдать экзамены после нормализации ситуации, связанной с новым вирусом.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 2 февраля число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 361. Общее количество подтвержденных случаев заболевания на материковой части Китая достигло 17 205. По данным ВОЗ на вечер 2 февраля, коронавирусная инфекция кроме Китая была подтверждена у пациентов в Японии, Таиланде, Сингапуре, Южной Корее, Австралии, Германии, США, Малайзии, Вьетнаме, Франции, ОАЭ, Канаде, Великобритании, России, Италии, Индии, Филиппинах, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Финляндии, Испании и Швеции.

В Украине ни одного подтвержденного случая пока не зарегистрировали.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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