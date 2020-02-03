Бросалась сковородками: появились подтверждения, что Эмбер Херд била Джонни Деппа

Звезды Голливуда Джонни Депп и Эмбер Херд развелись уже два года назад, но до сих пор судятся и взаимно обвиняют друг друга в домашнем насилии.
Ранее Херд заявляла, что Депп ее избивал, но звезда "Пиратов Карибского моря" утверждал, что дело обстояло с точностью до наоборот.
В марте прошлого года Депп предоставил суду десятки видео с установленных в его доме камер, на которых было запечатлено, как Эмбер Херд избивает мужа и даже едва не отрезает ему палец осколком бутылки.
Тогда, однако, в прессу эти кадры не попалили, но почти год спустя их опубликовало издание Daily Mail.
На кадрах, в частности, — лицо Деппа крупным планом с синяком под глазом и окровавленный палец звезды Голливуда.
Кроме того, опубликованы аудиозаписи ссор супругов, из которых следует, что Херд действительно кидала в Деппа, в частности, "сковородки и кастрюли". Сама актриса признается на них, что когда злится, то теряет рассудок.
Депп же на этих записях выражает обеспокоенность тем, что когда-нибудь это может закончиться преступлением.
После скандального развода с Херд Депп пытался устроить свое личное счастье с 24-летней танцовщицей из Петербурга, но в конце прошлого года пришли сообщения, что она бросила голливудского актера и вернулась на Родину.
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