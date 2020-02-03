Сегодня ночью умерла Валентина Шевченко – единственная женщина, возглавлявшая Верховный Совет УССР

В ночь на 3 февраля скончалась Валентина Шевченко – известный политический и общественный деятель Украины, единственная женщина, которая когда-либо возглавляла Президиум Верховного Совета УССР, передает корреспондент издания «ГОРДОН» со ссылкой на собственные источники в кругу семьи.

В последнее время Шевченко серьезно болела и проходила лечение в клинике «Феофания». По предварительной информации, прощание с ней состоится в четверг, 6 февраля, на территории клиники «Феофания». Шевченко будет похоронена на Байковом кладбище рядом со своим мужем.

Валентина Шевченко родилась 12 марта 1935 года в семье шахтера в городе Кривой Рог. По советским меркам она сделала хорошую партийную карьеру. Четыре года проработала заместителем министра образования, затем два года – заместителем председателя в Украинском обществе дружбы и культурных связей с зарубежными странами, 10 лет (с 1975 по 1985 годы) – заместителем председателя президиума Верховного Совета УССР. В 1985 году, несмотря на то, что Шевченко была самым молодым членом политбюро (50 лет), ее избрали председателем Верховного совета УССР.

После развала Советского Союза Шевченко ушла из политики. В последние годы она редко появлялась на публике и не давала интервью.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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