Гидрометцентр возглавил гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра РФ стал Сергей Борщ. Ранее он занимал должность замдиректора учреждения.

По словам экс-руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, Сергей Васильевич Борщ — лучший гидролог страны. Он проработал 35 лет в Гидрометцентре.

"Лучшего гидролога-прогнозиста в РФ нет", — уверен он.

Сам Вильфанд с 3 февраля перестает исполнять обязанности директора Гидрометцентра и вновь становится научным руководителем, передает "Интерфакс".

Источник: Вести

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