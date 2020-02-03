Гидрометцентр возглавил гидролог Сергей Борщ

Новым руководителем Гидрометцентра РФ стал Сергей Борщ. Ранее он занимал должность замдиректора учреждения.
По словам экс-руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, Сергей Васильевич Борщ — лучший гидролог страны. Он проработал 35 лет в Гидрометцентре.
"Лучшего гидролога-прогнозиста в РФ нет", — уверен он.
Сам Вильфанд с 3 февраля перестает исполнять обязанности директора Гидрометцентра и вновь становится научным руководителем, передает "Интерфакс".
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