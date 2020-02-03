Гидрометцентр возглавил гидролог Сергей Борщ

Гидрометцентр возглавил гидролог Сергей Борщ

03.02.2020, 12:06, Новости дня

Новым руководителем Гидрометцентра РФ стал Сергей Борщ. Ранее он занимал должность замдиректора учреждения.

По словам экс-руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, Сергей Васильевич Борщ — лучший гидролог страны. Он проработал 35 лет в Гидрометцентре.

"Лучшего гидролога-прогнозиста в РФ нет", — уверен он.

Сам Вильфанд с 3 февраля перестает исполнять обязанности директора Гидрометцентра и вновь становится научным руководителем, передает "Интерфакс".

Источник: Вести



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