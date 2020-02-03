Муфтий предложил отразить роль религий в Конституции

Председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов предложил закрепить в преамбуле Конституции вклад традиционных религий в «исторический, патриотический и нравственный фундамент России».

«Мы предложили рассмотреть возможность закрепить (в преамбуле конституции) вклад традиционных религий в исторический, патриотический и нравственный фундамент России», – передает РИА «Новости» слова Крганова.

Напомним, в субботу патриарх Кирилл предложил включить в преамбулу Конституции упоминание о Боге, напомнив при этом о строчке «Богом хранимая родная земля» в тексте российского гимна.





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