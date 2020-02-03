Стало известно о драке пилотов на борту рейса Париж – Москва

Рейс Париж – Москва задержался из-за драки пилотов в кабине самолета, сообщают СМИ со ссылкой на пассажира самолета.

Очевидец Кирилл Фон Хоффман сообщил «Пятому каналу», что когда лайнер выехал на взлетную полосу, из кабины донеслись крики пилота.

«У нас была длительная посадка, наш рейс задерживался. В итоге мы сели в самолет, только начали выезжать на взлетную полосу, как услышали какие-то скандалы в кабине пилотов. После этого наш самолет вернулся к посадочному терминалу и по громкой связи на русском, французском и английском языках объявили, что в кабине пилота произошла потасовка и взлет продолжится только после того, как экипаж будет заменен», – отметил он.

После замены экипажа борт поднялся в воздух, но на борту было очень холодно, и пассажирам стало тяжело дышать, сказал Фон Хоффман.

«Мы взлетели резко вверх. В салоне было очень холодно, иллюминаторы были все замерзшие, было невыносимо сидеть, тяжело дышать. Через 1-1.30 полета нам сообщили, что рейс будет экстренно возвращен в аэропорт «Шарль-де-Голль», – добавил собеседник.

Пассажиров пересадили в другой самолет, доставили в Москву. По словам очевидца, многие не успели попасть на стыковочные рейсы и потеряли билеты.

В декабре агрессивного пассажира летевшего из Минеральных вод в Новосибирск самолета привязали к креслу.





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