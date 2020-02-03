Мнение: Прокачка женственности

Если у вас плохие границы, то любую идею об отношениях вы рассматриваете из слияния.

Из слияния — это значит путаете, где вы, а где другой, где ваше, а где чужое.

Вот читаю я в ленте, читала точнее:

«И вот эта тема повторяется в соцсетях и на демотиваторах и среди женщин: перестань все делать сама, брось шпалу, не делай мужскую работу и тогда мужчинам ничего другого не останется, как сделать эту работу за тебя. Понятно, что это мечта многих — заполучить эдакую волшебную палочку и рецепт решения своих проблем, на чем и играет реклама. Но, надеюсь, хоть какое-то зерно истины в этом должно быть, иначе это уж совсем не экологично. Поэтому и предполагаю, что эффект может быть от снижения агрессивного штурманства.»

Девушка надеется, что если перестать делать все за мужчину, мужчина начнет делать все за нее.

Отсутствует представление о своей собственной работе, которую надо всегда делать самой за себя.

Из слияния любая работа кажется одной на двоих. И если не будешь делать ты, значит все сделает другой.

Представить, что ты будешь валяться в луже, пока другой будет делать свою работу только для себя, она не хочет.

Когда Штурман решает перестать быть «вожаком» и командовать, он обязательно становится Попрошайкой и начинает тянуть.

Слияние границ и нужда остаются несмотря ни на какие перестановки.

Попрошайку легко узнать вот поэтому «надеюсь, хоть что-то должно быть, иначе совсем уж плохо».

Попрошайка всегда угрожающе надеется, что о ней позаботились другие и сделали все так, как ей надо.

Ей всегда должны и она на других надеется. «Надеюсь» произносится Попрошайкой со штурманским нажимом.

Потому что Попрошайка представить себе не может, что есть ее отдельная жизнь и есть чужая.

Жизнь Попрошайки — всегда на чьих-то плечах.

Ну и из слияния кажется логичным, что ты — либо Штурман, либо Попрошайка.

Штурманы оправдывают свое штурманство тем, что «кто-то ведь должен это делать!»

Штурманам кажется, что они «делают», когда они шпыняют других и заставляют их что-то делать для себя («для нас»).

И вот когда Штурман решает перестать «делать», то есть шпынять других, он ложится и лежит.

Не может Штурман понять, что надо отстать от партнера со своим штурманством и заниматься своим делом.

Отделить свое дело или свою часть общего дела и делать его, не командуя и не вытягивая из другого.

От мысли, что не будет слияния и нельзя присосаться к чужому, Штурманов и Попрошаек оторопь берет.

Огромное количество женщин посещают курсы, где учатся «быть женственными», чтобы получить инструмент влияния на мужчин.

«Быть женственными» — это ничего не делать и все получать. «Природно лежать».

Еще недавно в ленте друзей читала, как одна девушка решила «снять корону равенства» и начала почему-то со спортзала. Решила, что заниматься силовыми — это корона равенства. Будто женщине не нужны красивые мышцы: круглые ягодицы, хорошая осанка, сильный пресс. Будто женственность — это рыхлость и дряблость.

При чем тут корона равенства?

Некоторые одаренные начинают снимать «корону равенства» с работы. Там тоже пытаются начать «природно лежать».

И так-то женщины серьезно отстают в работе из-за постоянного поиска кормильцев и от деградации в декретах, а здесь еще и работа начинает считаться «неженственной». Совсем приехали.

Девочки, работать очень женственно. Очень.

И мышцами в спортзале заниматься женственно. Что может быть женственней круглой попы и талии без жира?

И активной быть, деловой, умелой, подвижной в быту — тоже очень женственно.

С одной стороны это гендерно-нейтральное, но с другой стороны — очень женственное.

Прокачка ресурсов работы, экономики, имиджа и здоровья — на пользу вашей женственности.

Это большое ей подспорье.

А если у вас в работе и экономике — дыры, если вы ни заработать не можете, ни дома порядок навести, ни себя привести в порядок, то бесполезно о женственности мечтать.

Потому что женственность — это сексуальная привлекательность для мужчин, вот что это такое.

Можете прикинуть, что в эту женственность входит.

Стройное и ухоженное тело, как минимум.

Вам нужна физкультура для этого, хорошее питание, нормальный режим и никакой депрессии.

Если вы будете «природно лежать», вы будете тухлые, кислые, рыхлые.

Вам нужны деньги, чтобы холить и лелеять свое тело и хорошо его наряжать.

Если вы будете «природно лежать», своих денег у вас не будет, да и от мужиков денег не будет скорее всего, для таких дряблых и кислых.

Надо работать. Причем работать надо, имея хорошую квалификацию и специализацию, иначе много не заработаешь. Постоянно учиться надо и постоянно практику прокачивать, чтобы занимать нормальные позиции на рынке труда, иметь хорошую зарплату и предложения.

Границы на работе надо иметь, выстраивать отношения с коллегами и начальством.

Креативным на работе быть, а для этого много энергии надо, много спонтанности.

Вам нужна независимость материальная и эмоциональная. Иначе вы будете липкой, испуганной, растерянной и потерянной.

Невозможно быть «женственной» то есть привлекательной с сексуальной и романтической точки зрения, если у вас дыра в экономике и все время время шатается корона. Вы будете неадекватны и расшатаны. Не мечтайте о спонтанности в любовном ресурсе, о стабильной самооценке и самоуважении, если у вас дыры в ресурсах работы, экономики и здоровья.

Земные ресурсы придают устойчивость. Экономика, здоровье и работа. Вот три земных ресурса. Это основа устойчивости.

Если у вас есть дочки, внушайте им это с детства. Учеба, работа и режим, вот что они должны поставить во главу, чтобы твердо стоять на ногах и стать хозяйками своей жизни.

Если же они окажутся подвешенными, они будут похожи на сопли на ветру. Не позволяйте им думать, что болтаясь соплей на ветру, можно быть очень привлекательной женщиной. Объясните им, что они будут очень липкими и, кроме брезгливости, не будут вызывать никаких чувств. Не давайте ментальным вирусам проникнуть в их голову и создать видимость, будто женственность как-то противоречит работе.

Работа — основа любой привлекательности. И сексуальной тоже. Любой.

В быту тоже необходима прокачка, то есть ежедневный труд.

Для человека без бытовых навыков приготовить еду и навести порядок в доме — целая проблема. Огромная трата энергии.

А для прокачанного в бытовом отношении человека — это удовольствие.

Бытовые лентяйки будут жить в бардаке, спать на грязных простынях, дышать пылью, смотреть на мусор, есть фастфуд. От такой жизни разве появится привлекательность?

А если кто-нибудь попадет в их дом? А если с кем-нибудь они начнут совместный быт? Представляете себе уровень отвращения партнера?

Почему женственность так вожделенна для женщин? Почему они готовы учиться ей за любые деньги?

Потому что они видят в этом могучий инструмент подчинения мужчин.

Они представляют, что мужчины будут тянуться к женственности, вожделеть и млеть, а значит будут платить за это услугами и дарами.

И это действительно примерно так.

Как мужественность притягивает симпатии женщин, так женственность притягивает симпатии мужчин.

Феминистки любят продавливать идею, что женственностью обладает любая женщина.

Обладает-то каждая, но в очень разной мере.

Женственность — это женская красота и женский сексапил, это гармония внутренняя и внешняя, которую нельзя развить на курсах и тренингах, она развивается в процессе прокачки собственных ресурсов.

Обратите внимание, чему пытаются научить женщин на большинстве женских тренингов.

Прежде всего: ценить себя.

Есть понимание, что взгляд, манеры, пластика, то есть поведение и самочувствие — это главное.

Ценить себя — это значит не пресмыкаться ни перед кем. Главное условие для этого — независимость, собственные опоры.

Вы должны иметь свои деньги, собственное жилье, любимую профессию, собственный набор ресурсов, которые будут вас защищать.

Только это позволит вам иметь преимущество в любых конфликтах, что деловых, что бытовых, что любовных.

Это не значит, что вы можете себя не уважать, если у вас нет денег. Нет, если вы уважаете себя, то вы согласитесь лучше голодать, чем быть в зависимости и унижаться перед кем-то. Но унижаться вам не придется, если вы умеете делать что-то полезное. В вас будут заинтересованы, вас будут уважать.

Два главных рычага существуют в любых отношениях — ваша независимость от других и ваша польза для других. Если у вас это есть, у вас будет очень хорошее положение.

Это и работы касается, и семьи, и дружбы и любви, конечно. Ваша независимость и ваша польза. Вот к чему можно стремиться.

Даже если рассматривать женственность очень поверхностно, с чисто внешней стороны: мягкость, нежность, грациозность, игривость, все равно для этого необходим сильный и гибкий стержень — экономическая и психологическая независимость, принципиальная опора на себя.

Как вы будете мягкими и нежными, если вас парализует страх? Если вы боитесь остаться на улице, голодной и беспомощной, вы не сможете расслабиться никогда. Вы будете имитировать какую-то нежность и мягкость, но в ваших глазах будет страх, а ваше лицо будет перекошено тревогой. Страх съедает все силы. Не мечтайте о спонтанности, если в вас живет страх.

Для спонтанности необходима смелость и ощущение свободы.

А как вы будете игривыми и грациозными, если вы ревнуете, например, если вы давно превратились в слух и нюх, а вместо вас в вашем теле живет Ищейка?

Если вы Попрошайка, вы все время видите досаду в свою сторону, вы всегда чувствуете себя ненужными. Какая грация и мягкость? Откуда?

Спонтанность и обаяние живут только там, где безопасно и комфортно.

Если вы хотите, чтобы эта Синяя Птица — спонтанность посещала вас, вы должны построить свой дом из ресурсов, очень прочный и надежный.

Вот там она будет порхать и петь, наполняя вас энергией.

И эта энергия будет обладать магентизмом для мужчин и для подруг, для всех. Это — самая привлекательная вещь в мире.

А женщины хотят приползти раздавленными червяками на курсы и наполниться там женской энергией.

Просто так наполниться, от поглаживания своей вагины и от чтения мантр. Не прокачивая работу, экономику и имидж.

Без труда, просто болтая.

Только иллюзиями так можно наполниться. Сшить себе платье голого короля.

Выкормить корону при содействии тренеров и почувствовать себя очень женственными.

Ну и дальше позориться, гордо шествуя с обнаженными телесами, как тот король.

Это, между прочим, не метафора.

Если женщина выращивает корону о своей женской привлекательности, она действительно рвется обнажаться.

Ее одежды становятся короткими, открытыми, прозрачными. Она хочет показать свою дряблую грудь, поскольку внушила себе, что ослепительна.

Она хочет показать целлюлит, поскольку внушила себе, что ее нагота прекрасна.

Вот цена уверенности в себе под короной.

Уж лучше бы видела свои недостатки и прикрывала их. Привлекательности было бы больше.

Общения это тоже касается.

Под такой короной обнажаются баги и плохие границы, открывается решето.

Внушила себе, что она очень умна, и общается сверху Училкой.

Внушила себе, что имеет превосходство, и командует Штурманом.

Внушила себе, что талантлива и необыкновенна, и достает всех своей Выскочкой.

Во всем сверкает дряблая задница голого короля.

Того самого Короля, который должен быть собран, силен, чтобы строить дом для Королевы.

А тут он голый, обманутый мошенницей-короной, поэтому позорится перед толпой зевак.

Но ему кажется, что он облачен в прекрасное платье.

Ну а где его Королева? Та самая спонтанность и привлекательность, та самая женственность, которую женщины старались в себе поселить?

Да она давно сбежала от такого позора.

Она и близко не хочет подходить к тому, кто стал отталкивающим посмешищем.

Вот такая печальная сказка.

Давайте, друзья, картиночки про то, как женщины развивают женственность. Для иллюстрации.

Источник: Эволюция

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