Онколог Алексей Мокроносов предоставил рекомендации по защите организма от рака. Врач советует обратить особе внимание на собственный рацион и заменить вредную пищу полезными аналогами.

Онколог отмечает, что подразумевается повышение на столе количества свежих овощей, фруктов, соков, а также продовольствия без ГМО. Помимо прочего, важно обратить внимание на снижение потребляемого сахара и продовольствия, содержащего химдобавки для ароматизации и усиления вкусовых ощущений потребителя. Мокроносов подчеркивает важность контроля жидкости в организме. Врач рекомендует употреблять исключительно очищенную воду из фильтров либо приобретать её в бутылках. Полезно употреблять жидкость примерно за 0,5 часа до приёма пищи, а также спустя 1 час – после еды. Такой подход оказывает помощь организму в эффективном очищении от провоцирующих заболевания токсинов.

Врач советовал отказаться от приёма спиртного и курения. Он отмечает, что вредные привычки очень значительно истощают организм и существенно увеличивают риск появления опасного заболевания. Другим методом защиты называется поддержание физической активности как части всего образа жизни. Подчеркивается, организму требуются дозированные нагрузки, поскольку это помогает стабилизировать обмен веществ и восстановительные процессы, тонизирует мышечные ткани и нервную систему. Вдобавок, врач отмечает пользу от прогулок на свежем воздухе. Последние существенно повышают качество самочувствия.

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