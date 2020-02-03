В годовщину ухода Децла фанаты вспомнили его предсказания собственной смерти

Известный исполнитель Децл неоднократно предсказывал свою смерть и даже не стеснялся говорить об этом. Он предполагал, что в 35 лет сможет инсценировать свою кончину и отправиться на необитаемый остров отдыхать.

3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет из жизни ушёл рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, больше известный под псевдонимом Децл. Многие были удивлены этой новости, так как до своей смерти исполнитель появлялся на светских мероприятиях и выглядел очень здоровым. В итоге он скончался от сердечной недостаточности на одной из вечеринок в ночном клубе. Поклонники не поверили известию, надеясь, что Децл, неоднократно упоминавший о желании в 35 лет инсценировать свою смерть и уехать на необитаемый остров, прожив там остаток дней, так и сделал.

Несмотря на все предположения фанатов, смерть известного рэпера подтверждена официально. Церемония прощания состоялась 6 февраля в Москве, а похоронили Кирилла Толмацкого на Пятницком кладбище.

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