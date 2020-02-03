Мишустин распорядился депортировать из РФ иностранцев с коронавирусом

Правительство РФ во главе с Михаилом Мишустиным предпринимает меры для предотвращения распространения коронавируса на территории страны. Эти способы предполагают возможность депортации иностранных граждан, если они заражены опасным заболеванием.

Кроме депортации, в национальный план борьбы с коронавирусом включена изоляция иностранцев и карантин. Особые предосторожности связаны с внесением данной инфекции в список особо опасных. Мишустин подчеркнул, РФ располагает необходимыми препаратами и средствами, которые должны послужить профилактикой для распространения заболевания.

Российский премьер считает главным в случае с медикаментами – сделать их доступными для всех людей, обеспечить нуждающихся детей, и сохранить ценники в аптеках на прежнем уровне. По распоряжению главы правительства, начал функционировать оперативный штаб, контролирующий ситуацию.

Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова по поручению Мишустина должна подготовить документацию для ввоза в страну незарегистрированных лекарств, предназначенных для борьбы с тяжелыми заболеваниями. Председатель правительства определил срок выполнения предписания до 13 февраля, информирует iReactor.

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