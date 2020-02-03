В РФ опровергли планы открыть военную базу в ЦАР

Россия не намерена участвовать в военных операциях в ЦАР и открывать там военную базу, в Центральной Африке вообще нет никаких российских баз и не планируется, сообщил посол РФ в Банги Владимир Титоренко.

«Это слухи, такого вопроса не стоит. На этот счет было сделано заявление президента ЦАР, неправильно переведенное с французского языка, и наша позиция – она ясна. Никаких наших военных баз в Центральной Африке нет, и мы не собираемся их открывать», – передает РИА «Новости» слова Титоренко в ответ на вопрос о том, обсуждается ли сейчас вопрос об открытии военной базы РФ в ЦАР.

Он отметил, что военная помощь РФ Центральноафриканской Республике заключается в обучении будущих военнослужащих или переобучении нынешних военнослужащих вооруженных сил африканской страны, а также поставках на безвозмездной основе легкого стрелкового оружия.

«В этом и заключается наше участие, но насчет баз – нет… Никаких военных баз и тем более участия в каких-то операциях – это нет. Здесь есть только одна военная база – это военная база Франции, созданная еще по старым соглашениям. Она находится в районе аэропорта и обеспечивает его безопасность», – подчеркнул Титоренко.

Он добавил, что представительство минобороны РФ в ЦАР может быть открыто в конце февраля – начале марта этого года.

«В соответствии с соглашением между министерствами обороны обеих стран скоро здесь будет открыто представительство Минобороны России, которое будет заниматься помощью в реформировании вооруженных сил, оказывать консультационные услуги и так далее. Вооруженные силы ЦАР были фактически уничтожены в 2013 году, они нуждаются в серьезных реформах. Наша роль – именно в этом», – сказал российский дипломат.

В январе в Центральноафриканской Республике побывала группа представителей Министерства обороны России, они обсудили практические вопросы открытия, а также те конкретные сферы, в которых будет осуществляться взаимодействие между представительством Министерства обороны РФ и министерством обороны и генштабом вооруженных сил ЦАР.

«Если все будет идти, как идет сейчас, я думаю, что в конце февраля – начале марта представительство будет открыто официально», – сообщил Титоренко.

По его словам, в ЦАР обсуждают заявку на поставку новой партии вооружений из России.

«Первая партия (вооружений) была поставлена в январе 2019 года, вторая – в конце августа-начале сентября 2019 года. Сейчас, насколько мне известно, в Банги обсуждается заявка на поставку следующей партии легкого стрелкового оружия, поскольку с сентября прошлого года на легкое вооружение действует не процедура получения согласия Совбеза ООН, а уведомительная процедура, что существенно облегчает поставку», – сообщил посол.

Россия уже поставила ЦАР автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки.

«Мы занимаемся поставками (ЦАР) на безвозмездной основе легкого стрелкового оружия, вот уже две партии оружия были поставлены… Это автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты, снайперские винтовки. Мы поставляем его на безвозмездной основе», – сказал Титоренко.

Посол добавил, что РФ готова рассмотреть заявки ЦАР на поставку легкой бронетехники, если будет снято эмбарго ООН.

«Если решение будет принято и эмбарго на поставки некоторых видов более тяжелого вооружения, например БМП и БТР, будет снято, то РФ рассмотрит те заявки, которые могут поступить от министерства обороны ЦАР. Мы исходим из того, что военная помощь будет продолжаться, в том числе путем поставок вооружения», – сказал посол.

Ранее Титоренко сообщил о нарушениях закона погибшими в ЦАР журналистами.

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