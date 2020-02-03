Пьяная женщина посадила ребенка за руль машины в Москве

В Москве женщина в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном ГСУ СК.
Инцидент произошел 25 января, сообщается на сайте ведомства. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время поездки на каршеринговом автомобиле, посадила за руль ребенка. При этом на заднем сидении был еще один ребенок.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».
«Таким образом, подозреваемая вовлекла ребенка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для несовершеннолетних пассажиров», – уточнили в СК.
На данный момент следователи устанавливают местонахождение подозреваемой.
В 2019 году полицейские задержали 28-летнюю девушку, которая усадила ребенка за руль движущегося на большой скорости автомобиля. По ее словам, она сделала это намеренно, так как хотела научить его управлять машиной. Позже в отношении матери СК завел несколько уголовных дел.
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