В Москве задержали участников акции в поддержку политзаключенных. Они приковали себя к забору Госдумы

В Москве задержали семерых участников акции в поддержку политзаключенных. Как сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря «Открытой России» Константина Фомина, они приковали себя к забору около центрального входа в Госдуму, а также растянули баннер «Свободу всем политзаключенным».
Задержаны Михаил Аксель, Марат Салахиев, Татьяна Колобакина, Александр Софеев, Андрей Овчинников, Людмила Сукова и Александра Попова.
По словам Фомина, их задержали сотрудники ФСО, сейчас они ожидают прибытия полицейских.
Участники акции потребовали немедленного освобождения обвиняемых и осужденных по уголовным делам «Нового величия», «Сети», Азата Мифтахова, «ростовского дела», «московского дела» и других политзаключенных, а также отмены репрессивных законов.
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