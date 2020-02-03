В Москве задержали участников акции в поддержку политзаключенных. Они приковали себя к забору Госдумы

В Москве задержали участников акции в поддержку политзаключенных. Они приковали себя к забору Госдумы

03.02.2020, 11:57, Новости дня

В Москве задержали семерых участников акции в поддержку политзаключенных. Как сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря «Открытой России» Константина Фомина, они приковали себя к забору около центрального входа в Госдуму, а также растянули баннер «Свободу всем политзаключенным».

Задержаны Михаил Аксель, Марат Салахиев, Татьяна Колобакина, Александр Софеев, Андрей Овчинников, Людмила Сукова и Александра Попова.

По словам Фомина, их задержали сотрудники ФСО, сейчас они ожидают прибытия полицейских.

Участники акции потребовали немедленного освобождения обвиняемых и осужденных по уголовным делам «Нового величия», «Сети», Азата Мифтахова, «ростовского дела», «московского дела» и других политзаключенных, а также отмены репрессивных законов.



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