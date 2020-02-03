В Китае прогнозируют, что пик распространения коронавируса наступит через 10–14 дней

В Китае прогнозируют, что пик распространения коронавируса наступит через 10–14 дней

03.02.2020, 11:54, Новости дня

Пик распространения коронавируса нового типа в Китае наступит через 10–14 дней. Такой прогноз представил глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, сообщает China News.

Он подчеркнул, что китайские власти должны усиливать профилактические меры и контроль по сдерживанию распространения вируса. Наньшань отметил, что «нельзя ослаблять бдительность».

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По данным ВОЗ на вечер 2 февраля, коронавирусная инфекция кроме Китая была подтверждена у пациентов в Японии, Таиланде, Сингапуре, Южной Корее, Австралии, Германии, США, Малайзии, Вьетнаме, Франции, ОАЭ, Канаде, Великобритании, России, Италии, Индии, Филиппинах, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Финляндии, Испании и Швеции.

В Украине ни одного подтвержденного случая пока не зарегистрировали.

По состоянию на 2 февраля число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 361. Общее количество подтвержденных случаев заболевания на материковой части Китая достигло 17 205.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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