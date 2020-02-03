Renault Megane 2020 модельного года рассекретили

Появилась информация о Renault Megane 2020 модельного года.

Новая версия указанного транспортного средства оснащается бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и электрическим мотором, суммарный уровень мощности которых составляет 158 лошадиных сил. Исключительно на электрической энергии рассматриваемый автомобиль может проехать около 30 миль.

Полная информация о производительности машины ещё не подтверждена, но французская компания сообщает, что Megane 2020 модельного года будет развивать скорость до 84 миль в час в режиме нулевого выброса.

Салон транспортного средства получил множество технических улучшений. Портретный сенсорный экран остается, но новый 9,3-дюймовый дисплей оснащен операционной системой для смартфонов. Старый 7-дюймовый цифровой спидометр был заменен 10,2-дюймовым экраном.

Французский производитель также счел нужным использовать в данном случае более высокий уровень полуавтономных систем. Технология самоуправления второго уровня позволит Megane ускоряться, тормозить и поворачивать в течение коротких периодов с минимальным вмешательством водителя.

Самое высокопроизводительное исполнение Megane RS 2020 модельного года получает незначительные изменения, чтобы полноценно конкурировать с Ford Focus ST и Hyundai i30 N. Ранее 1,8-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом предлагался в двух выходных мощностях. Меньшая версия мощностью 276 лошадиных сил была отправлена в отставку, теперь транспортное средство предлагается только с 296-сильным агрегатом.

Крутящий момент остается на уровне 400 Нм для автомобилей, оснащенных 6-ступенчатой механической коробкой передач, в то время как модификации с коробко1-автомат с двойным сцеплением получают 420 Нм.

Исполнение RS Trophy также получило пружины, которые увеличились на 25 мм спереди и на 30 мм сзади, а поперечная стойка стала на 10% жестче. Дифференциал повышенного трения Torsen помогает более эффективно распределять мощность.

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