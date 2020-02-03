Подросток в Москве угнал машину и врезался в здание МВД

Подросток в Москве угнал машину и врезался в здание МВД

03.02.2020, 11:44, Новости дня

В Москве подростка заподозрили в угоне каршерингового авто, который врезался в здание столичного ГУМВД, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Трое злоумышленников угнали из Козицкого переулка машину, которая принадлежит каршеринговой компании, отметила Волк, передает РИА «Новости». Молодые люди доехали до второго Колобковского переулка, врезались в шлагбаум, выпрыгнули из автомобиля и скрылись.

После этого машина продолжила движение без водителя и врезалась в фасад административного здания, которое принадлежит ГУМВД столицы.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых в Одинцовском районе Московской области. Им оказался 17-летний местный житель», – уточнила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подростка задержали, расследование дела и розыск соучастников продолжается.

Ранее в МВД сообщали, что похитители предпочитают угонять автомобили на парковках у жилых домов и торговых центров.



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