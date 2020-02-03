Гаджеты: Гигантский экзоскелет PROSTHESIS попал в книгу Гиннесса



Использование инженерных решений для интеграции возможностей человека и мощи механических устройств в различных отраслях промышленности становится повседневным явлением. Однако независимые энтузиасты активно работают и над созданием уникальных моделей устройств, предназначенных для соревнования друг с другом.

Необычное монструозное устройство PROSTHESIS выполненное в форм-факторе тетрапод (четвероногая конструкция) было продемонстрировано еще на выставке CES 2018.



Канадский изобретатель и поклонник механических устройств Джонатан Типпетт из Ванкувера создал самый большой в мире четвероногий экзоскелет PROSTHESIS и теперь этот факт официально признан представителями Guinness World Records, обнародовавших специальное видео, посвященное очередному рекордсмену.

Массивные экзоскелет, работающий в тандеме с человеком изготовлен из хромолевой стали, широко используемой для изготовления велосипедных рам и аэрокосмической отрасли, благодаря уникальному сочетанию прочности и небольшой массы. Высота устройства PROSTHESIS составляет 3,96 метра, ширина 5,51 метр и длина 5,1 метр. Масса механического монстра достигает 1,6 тонны.



Управление громадным механическим «телом» осуществляет человек, используя два электродвигателя передающие на гидравлическую систему усилие величиной 16,2 кН каждый. Автономная работа механического монстра обеспечивается 96-вольтовой литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью 36 кВт-час, изготовленной по индивидуальному заказу.

Создав PROSTHESIS всего за год, энтузиаст уже три года проводит тестирование гигантского экзоскелета. При этом Типпетт утверждает, что от времени возникновения идеи создания монстра, до физического воплощения в металл прошло целых 13 лет, на протяжении которых изобретатель обдумывал принципы работы и конструкцию PROSTHESIS.

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